Article de Raphaël Hassine paru dans Actualité Juive numéro 1736

Ils ne se connaissaient pas avant le 7 octobre 2023 et ils mènent depuis le début de la guerre des actions de solidarité en faveur des soldats de Tsahal. Le trio magique Danielle Yiska Naouri, Itshak Edouard Halevy et Yoan Chocron racontent à Actualité Juive l’histoire du projet « Shema Israël ».

De la solidarité à la fraternité, c’est l’histoire inédite de Danielle Yiska Naouri, Itshak Edouard Halevy et Yoan Chocron. Ces habitants de Jérusalem, qui ne se connaissaient pas avant le 7 octobre, ont lancé le projet « Shema Israël » afin de fournir des repas pour chabbat aux soldats de Tsahal. « Nous nous sommes rencontrés le 8 octobre. C’était dans un supermarché, alors que nous faisions des courses pour répondre à la même annonce, dans le but de livrer de la nourriture à des soldats. L’alchimie entre nous a été immédiate ! », confie Itshak Edouard Halevy, avocat et notaire. Depuis, ce trio bienveillant et motivé a mis un point d’honneur à fournir chaque semaine des repas à des soldats à l’intérieur de Gaza. « Danielle est une vraie mère juive au cœur infini… Elle ne peut pas supporter de voir ces jeunes manger des boîtes de conserve… », ajoute-t-il. Le groupe fournit entre 200 et 700 repas chaque Shabbat. Il organise également des barbecues à l’intérieur des bases et livre du matériel pour les soldats dans Gaza, dans le Nord et en Judée-Samarie. « Nous avons trois unités de personnes qui préparent des mets à Jérusalem ! Certains cuisinent les plats de résistance, une autre équipe prépare les ‘halot et les gâteaux, et un troisième groupe s’occupe des salades. Les soldats ne cessent de nous remercier alors que nous n’attendons aucun remerciement de leur part. Nous ne le faisons que par dévouement envers eux. Nous avons un amour inconditionnel pour nos soldats, ils sont nos tzadikim », raconte Danielle Yiska Naouri. Le trio, qui travaille en étroite collaboration avec des associations francophones, lance un appel à la solidarité pour la poursuite de ces actions. « Sept mois après, il y a toujours des besoins. Nous vivons un vrai marathon ! Au début de la guerre, il y a eu un énorme élan de solidarité à travers le monde. Depuis deux mois, nous constatons un ralentissement. Les gens doivent se mobiliser toujours plus et c’est le moment de donner le maximum. Maintenant, au plus dur des événements, Tsahal a besoin de nous ! », déclare Yoan Chocron, architecte et agent immobilier.

Pour les soutenir, vous pouvez joindre Maître Itshak Edouard Halevy au 054-7494199 ou Danielle Yiska Naouri au 053-7084342.