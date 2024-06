En juillet 2014, alors que l’opération Tsouk Eitan est en cours dans la Bande de Gaza pour mettre un terme aux tirs de roquettes du Hamas sur Israël et détruire les tunnels terroristes, le Premier ministre israélien Netanyahou et le Président américain de l’époque Obama avaient des divergences qui résonnent encore aujourd’hui au regard de l’état des relations entre Washington et Jérusalem et de la situation héritée dans la Bande de Gaza.

Un dialogue révélé à l’époque à la télévision israélienne pour l’émission Mabat est éloquent:

Obama: J’exige qu’Israël cesse les hostilités de manière unilatérale et toute action offensive, en particulier les attaques aériennes.

Netanyahou: Qu’est-ce qu’Israël recevra en échange du cessez-le-feu?

Obama: Je pense que le Hamas arrêtera les tirs de roquettes.

Netanyahou: Le Hamas a violé les cinq cessez-le-feu précédents. Il s’agit d’une organisation terroriste qui a promis de détruire Israël.

Obama: Je répète, j’attends d’Israël qu’il arrête toutes ses activités militaires de manière unilatérale parce que les images des ruines à Gaza ne jouent pas en faveur d’Israël dans le monde.

Netanyahou: La proposition de Kerry (Secrétaire d’Etat américain de l’époque, ndlr) est irréaliste. Elle confère un avantage militaire et diplomatique au Hamas.

Obama: Une semaine après l’arrêt des opérations militaire d’Israël, le Qatar et la Turquie entameront des négociations avec le Hamas sur la base de l’entente de 2012 qui comprend la levée par Israël du blocus et des limitations sur Gaza.

Netanyahou: Le Qatar et la Turquie sont les plus grands soutiens du Hamas! Il est impossible de leur confiance pour être des médiateurs impartiaux.

Obama: J’ai confiance dans le Qatar et la Turquie et Israël n’est pas du tout en position de choisir les médiateurs.

Netanyahou: Dans un tel cadre, le Hamas va pouvoir continuer à tirer des roquettes, pourra continuer à lancer des attaques terroristes et à utiliser les tunnels…

Obama (il coupe Netanyahou): La balle est dans le camp d’Israël. Il doit cesser toutes ses activités militaires.