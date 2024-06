Le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, durcit encore le ton contre le Premier ministre Netanyahou et son gouvernement.

Aujourd’hui (lundi) à la Knesset, il a déclaré: ”Si nous savons que le problème est le Premier ministre alors nous savons quelle est la solution. La solution est de le remplacer, de le dégager, de le jeter hors de nos vies une fois pour toutes”. Puis s’adressant au Premier ministre et reprenant le reproche qu’il lui fait depuis quelques jours à cause d’un sourire sur le visage du chef du gouvernement après le vote de la loi concernant la conscription des orthodoxes: ”Arrêtez de sourire! Partez!”.

Un peu plus tôt, lors de la réunion de sa faction parlementaire, Lapid avait également tenu des propos très durs envers le gouvernement et notamment le projet de loi sur la conscription des orthodoxes, qui, rappelons-le, est le même que celui qu’il avait lui-même voté et porté lorsqu’il était chef du gouvernement: ”Demain, les débats sur la loi promouvant la désertion et la mutinerie commenceront au sein de la commission Affaires étrangères et Sécurité. Il s’agit d’une trahison vis-à-vis des combattants, une trahison vis-à-vis des réservistes, une trahison vis-à-vis de la classe moyenne et une trahison vis-à-vis de Tsahal. Le gouvernement met en péril la sécurité de l’Etat. Netanyahou vend nos combattants. Lui et son sourire. Alors que nous sommes en guerre, ils essaient de d’exempter des dizaines de milliers de jeunes sans raison. Qu’ils ne viennent pas nous dire ‘plutôt mourir que de s’enrôler’, ceux qui meurent tous les jours sont ceux qui s’enrôlent. S’enrôler c’est ce que font nos enfants. C’est ce que font les soldats réservistes. C’est ce que fait chaque citoyen juif de l’Etat d’Israël à l’âge de 18 ans: il s’enrôle dans Tsahal”.

Lapid s’est aussi félicité du départ de Benny Gantz du gouvernement et a affirmé que l’opposition était unie pour ”faire tomber ce gouvernement de destruction”.