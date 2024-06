La chanteuse Yuval Dayan a annoncé la sortie de son nouvel album: ”Reste toi-même” (Tishaari At). La sortie de cet album, prévue initialement le 10 octobre, a été repoussée en raison de la guerre.

”L’album devait sortir le 10 octobre et le 7 octobre tout a changé”, écrit Dayan, ”J’ai décidé de le mettre de côté et de me concentrer sur ce dont le peuple avait besoin à cet instant. Pendant la guerre, j’ai compris que la musique est la force la plus importante qui nous garde ensemble. Je suis émue de vous donner une part immense et profonde de mon coeur”.