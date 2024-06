L’interdiction faite par le gouvernement français aux entreprises israéliennes de participer au salon de la défense Eurosatory qui s’ouvre demain (lundi) à Paris, n’a pas suffi à une série d’organisations pro-palestiniennes.

Ces dernières ont saisi le tribunal de Bobigny afin qu’il impose d’autres garanties pour qu’aucune entreprise israélienne ne puisse être représentée, même indirectement lors de ce salon.

Et en effet, le tribunal a estimé, dans un verdict rendu vendredi soir, que la mesure prise par les organisateurs du salon, à savoir l’interdiction pour Israël de posséder un stand lors de cette exposition, n’était pas suffisante.

La justice française a donc imposé d’autres dispositions. Les juges ont estimé qu’il convenait aussi d’interdire la présence de ”toute personne physique ou morale susceptible” d’opérer pour les sociétés israéliennes comme ”courtier ou intermédiaire”, et ce quelle que soit sa nationalité et s’il travaille en Israël ou ailleurs dans le monde.

Le tribunal, par sa décision, impose à la société Coges, organisatrice du salon, d’interdire l’accès et la participation ”sous quelque forme que ce soit” aux industriels de l’armement israéliens et ”à toute personne salariée ou représentante des entreprises d’armement israéliennes”.

La mesure s’applique également ”à toute personne susceptible d’opérer comme leur courtier ou leur intermédiaire”. Et en outre, les autres exposants ont interdiction formelle de les accueillir sur leurs stands, ou de faire leur promotion.

La Cour a, pour finir, imposer à la société Coges d’afficher cette décision de justice à l’entrée du salon Eurosatory.

Les responsables de Coges ont informé les personnes concernées par ces nouvelles mesures de l’impossibilité de les recevoir à partir de demain. Néanmoins, ils ont indiqué estimer que cette décision de justice dépassait le cadre de l’instruction délivrée par l’exécutif relative à l’interdiction de la présence d’un stand israélien au salon. Ils ont l’intention de faire appel.