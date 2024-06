Le jour où s’ouvre le salon Eurosatory à Paris d’où Israël a été banni sur décision du Président Emmanuel Macron, le ministère israélien de la Défense publie les chiffres des exportations des entreprises d’armement israéliennes: un record a été atteint sur l’année 2023.

Les données sont excellentes : pour la troisième fois consécutive, le record absolu des exportations de défense de l’État d’Israël a été battu, et il a atteint 13,71 milliards de dollars, soit environ 49 milliards de shekels. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré : « Même au cours d’une année où l’État d’Israël se bat sur sept fronts différents, les exportations de défense de l’État d’Israël continuent à battre des records. Le mérite revient, avant tout, à nos industries de défense et aux esprits créatifs et talentueux qui y travaillent et les conduisent au sommet de l’innovation révolutionnaire”.

La région Asie-Pacifique, qui comprend d’importants clients de systèmes d’armes israéliens, comme l’Inde, et, selon des sources étrangères, également l’Azerbaïdjan et Singapour, continue de dominer les achats avec 48 % des exportations de défense l’année dernière, contre 30 % pour l’année d’avant.

L’Europe conserve la deuxième place, avec une augmentation de 29% à 35%.

Plus d’un tiers des exportations proviennent des domaines de la défense aérienne, des missiles et des roquettes, avec les énormes contrats de l’année dernière pour la vente du système Arrow à l’Allemagne (3,5 milliards de dollars), la vente de Barak-8 à l’Azerbaïdjan selon ce qui a été rapporté dans ce pays (1,2 milliard de dollars) et à des accords cumulés de plusieurs centaines de millions pour la vente de fusées Elbit aux Pays-Bas et à d’autres pays.

Se démarquent aussi : les accords d’exportation de systèmes radar et de guerre électronique (11 %), de munitions et matériels de lancement (11 %), de munitions et d’armements (8 %), de surveillance et d’optronique (5 %). %), véhicules et automobiles de combat blindés (5 %), information et cyber-renseignement (4 %), drones (4 %), TIC et systèmes de communication (4 %), satellites et espace (2 %) et plateformes marines et systèmes (1%).

Cependant, face à cet optimisme, le rapport contient également quelques signaux d’alerte pour l’avenir. Une baisse notable des exportations de défense vers les pays des Accords d’Abraham a été constatée: avec les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc. Elles représentaient 29 % des exportations de l’année écoulée et sont tombées à seulement 3 %, encore moins qu’en 2021, avant la signature des accords de paix.