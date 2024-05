Bernard-Henri Lévy était en Israël, sur invitation de Claude Brightman la présidente du collège académique de Netanya pour parler de son livre : ‘’La solitude d’Israël’’ publié aux Éditions Grasset. Sans fard, ni faux-semblant, il répond aux questions de Cathy Choukroun, et dénonce la folie des hommes, l’antisémitisme et l’inversion des valeurs. Mais il exprime surtout son amour pour Israël et pour son peuple. Magistral !