Le ministère israélien des Affaires étrangères a procédé à une mise au point après les déclarations du ministre de la Défense Yoav Gallant contre la France.

Ce dernier avait affirmé que, compte-tenu de l’attitude qu’il juge hostile de la France à l’encontre d’Israël, ”Israël ne participerait à aucun forum sur la situation sécuritaire à la frontière nord auquel la France prendra part”.

Des reponsables du ministère israélien des Affaires étrangères ont déclaré dans un communiqué: ”Nous nous désolidarisons de l’attaque du ministre de la Défense Gallant contre la France. Au-delà des divergences qui existent entre Israël et la France, ces propos contre la France sont inexacts et déplacés. Il y a quelques semaines, à peine, la France a activement participé à la défense aérienne de l’Etat d’Israël et de ses citoyens en prenant part à l’opération contre l’attaque de missiles en provenance d’Iran. Depuis le début de la guerre, la France a adopté une ligne claire de condamnation et de sanctions à l’encontre du Hamas, et mène une politique offensive pour tout ce qui concerne les sanctions contre l’Iran et son programme de développement de missiles et de drones. La France a été partenaire de la décision des gouverneurs de l’AIEA pour promouvoir un processus de sanctions contre le programme nucléaire iranien. Les autorités françaises luttent activement contre la plaie de l’antisémitisme et pour protéger la communauté juive sur leur territoire”.

Le cabinet du ministre de la Défense a réagi à cette mise au point: ”Il serait bon que les responsables parlent en leurs noms et ne se cachent pas. Israël ne conférera aucun statut à la France dans les débats sur ses besoins sécuritaires au Liban. Cette position est partagée par les Etats-Unis et Israël”.