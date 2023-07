La situation à la frontière nord du pays est tendue. Nasrallah multiplie les propos provocateurs et ne se prive pas de lancer des actions ponctuelles à la frontière israélienne comme la mise en place des tentes ou encore le vol de caméras de surveillance.

Face à cela, l’armée israélienne réagit avec retenue et les autorités privilégient la voie diplomatique.

Hier (dimanche), le Premier ministre s’est entretenu avec les hauts responsables sécuritaires du pays sur la situation à la frontière nord. Ces derniers lui ont fait savoir que depuis 2006, nous n’avons jamais été aussi près d’une guerre sur ce front.

Netanyahou a publié un communiqué laconique à l’issue de cette rencontre pour dire qu’il avait décidé d’accepter toutes les propositions d’action avancées par les services de sécurité. De la sorte, il envoie plusieurs messages. Le premier, destiné à l’intérieur du pays, est de montrer qu’il travaille main dans la main avec la hiérarchie sécuritaire contrairement à ce que certains veulent laisser penser en ce moment. Deuxièmement, l’échelon politique peut chercher ainsi à se couvrir. Les solutions proposées face à la situation à la frontière n’ont évidemment pas été publiées, si elles s’avéraient peu efficaces, ce sont les services sécuritaires qui endosseraient la responsabilité.

Enfin, Netanyahou en publiant ce communiqué envoie un message à Nasrallah. Il l’a déjà interpellé hier matin en ouverture du conseil des ministres: ”Concernant les menaces de Nasrallah depuis son bunker, nous ne sommes pas impressionnés. Au moment crucial, il nous trouvera debout, côte à côte. Même Nasrallah sait qu’il n’est pas dans son intérêt, ni dans celui du Liban, de nous mettre à l’épreuve.”

Dans ce contexte, le ministère de la Défense a annoncé l’acquisition auprès de la société Elbit Systems de dizaines de millions d’obus d’artillerie de 155 mm, pour une valeur de plus de 60 millions de dollars.

Cette acquisition est devenue nécessaire, compte-tenu des tensions mais surtout depuis que les Etats-Unis ont vidé progressivement leurs réserves d’armes en Israël au profit de l’Ukraine. Or il existait un accord avec les Américains qui les autorisait à stocker des armements sur le sol israélien et en échange, Israël pouvait avoir recours à ce matériel en cas d’urgence. Désormais, Israël comprend qu’il ne pourra plus véritablement compter sur ces stocks et s’appuie donc sur son industrie locale.

“La chaîne de production d’obus d’artillerie est essentielle, et le ministère de la Défense y a fait des investissements substantiels pendant de nombreuses années. Cet accord avec Elbit Systems renforcera les capacités et la préparation de Tsahal pour divers scénarios de combat”, a déclaré Zeev Landau, le directeur du ministère de la Défense.

Yehuda Vered, le directeur d’Elbit s’est félicité de cette coopération avec le ministère de la Défense: “Elbit Systems est fier d’être l’un des principaux fournisseurs du ministère israélien de la Défense et de Tsahal, répondant à ses besoins opérationnels continus. Le développement et la mise à niveau de notre infrastructure de production permettent la fourniture d’une production rapide d’une gamme de solutions de haute qualité pour le ministère de la Défense. Nous continuons à mettre en œuvre la stratégie de l’entreprise qui soutient l’économie locale et l’emploi dans tout le pays, de Kiryat Shmona en Galilée à Ramat Bekaa dans le Néguev”.