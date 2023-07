Le directeur du département de pneumologie à l’hôpital Shaaré Tzedek à Jérusalem, le Pr Gabriel Izbicki, a lancé un projet humanitaire qui permettra d’allonger l’espérance de vie au Zanzibar.

Le Professeur Izbicki, qui est francophone par ailleurs, s’est aperçu, lors d’un voyage au Zanzibar, que le pays manquait d’appareils médicaux basiques et de connaissances sur les maladies pulmonaires. Ces lacunes expliquent, en partie, la faible espérance de vie dans ce pays qui est de 66 ans seulement – alors qu’en Israël elle est de 82 ans.

Un an et demi après son séjour, le professeur Izbicki a reçu une équipe médicale du Zanzibar dans son service en Israël pour une semaine de formation et leur a fourni du matériel médical.

”En décembre 2021, j’étais au Zanzibar pour un séjour qui comprenait la visite d’hôpitaux et pour donner des conférences. J’ai visité deux hôpitaux et dans l’un d’entre eux je devais donner une conférence sur les maladies pulmonaires, en particulier l’asthme, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et sur le Corona, nous étions alors au pic de la période du Corona”. Le Professeur Izbicki a été étonné de constater qu’aucun test n’était réalisé sur les patients de l’hôpital pour détecter ces maladies pulmonaires. La raison était simple: l’hôpital n’était pas équipé d’appareils médicaux appropriés.

Même l’appareil le plus basique manquait faute de moyens financiers. Sans ce type d’appareil, il est possible de passer à côté de la maladie ou de donner un mauvais traitement qui peut même causer la mort du patient.

Dans un autre hôpital, le Professeur Izbicki a constaté que du matériel tout neuf encore emballé était stocké dans une pièce fermée à clé. Lorsqu’il a demandé ce que cela signifiait, on lui a expliqué que l’hôpital avait reçu ces machines sous forme de dons mais que personne ne savait s’en servir.

Le projet a alors germé dans l’esprit du Professeur israélien: faire don d’appareils médicaux mais aussi former le personnel afin d’allonger l’espérance de vie dans le pays.

”Je me suis adressé à une compagnie pharmaceutique pour qu’elle finance le projet. Le prix d’un appareil est de 12000 shekels, ce qui n’est pas très cher par rapport à ce que peut coûter du matériel médical. Je leur ai commandé en plus un ordinateur portable et 1500 filtres pour pouvoir effectuer les 1500 premiers examens. La société Boehringer Ingelheim Israël a accepté de soutenir financièrement le projet. Le processus était long et bureaucratique mais finalement un médecin et un infirmier sont arrivés du Zanzibar la semaine dernière. Nous avons financé tout leur séjour”, explique le Professeur Izbicki. Les deux hommes ont été formés sur les maladies pulmonaires et sur l’utilisation du matériel, afin de s’en servir de manière optimale et de savoir gérer les pannes éventuelles.

Il raconte: ”Le médecin et l’infirmier qui sont venus n’avaient jamais pris l’avion de leur vie. C’était la première fois qu’ils sortaient de Tanzanie. Nous les avons amenés à Jérusalem, le soir nous avons dîné avec l’ambassadeur de Tanzanie. J’ai demandé à mon frère, Rafi, qui est guide touristique de leur faire une visite de Jérusalem. Le médecin nous a raconté qu’il avait rêvé toute sa vie de venir en Israël. Il regardait des vidéos sur Internet avant même que notre projet existe. Pour lui c’est la réalisation d’un rêve; non seulement il est venu en Israël mais en plus il repart avec des connaissances médicales importantes pour le Zanzibar”.