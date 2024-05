Le Hamas a publié une condamnation des propos de Biden qui a dit en cette fin de semaine que la guerre pourrait s’arrêter demain si le Hamas libérait les otages israéliens. Il rejette l’idée selon laquelle un cessez-le-feu doit être conditionné par la libération des otages.

”Nous condamnons la position de Biden et nous y voyons un recul dans les acquis des négociations. Nous avons fait preuve de beaucoup de souplesse dans les négociations pour l’arrêt de l’agression avant que Netanyahou et son gouvernement décide d’attaquer Rafah, Jabaliya et Gaza”, déclare l’organisation terroriste.