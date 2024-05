Lors de son discours au Kotel pour la cérémonie de Yom Hazikaron, le Chef d’Etat-major, Herzi Halévy, a endossé la responsabilité des morts civils et militaires le 7 octobre et depuis. Vêtu de son uniforme de combat et non de celui que le Chef d’Etat-major porte en temps normal lors des cérémonies officielles, Halévy a déclaré:

”En tant que commandant de Tsahal dans cette guerre, je porte la responsabilité de l’echec de Tsahal dans sa mission de défendre les citoyens de l’Etat d’Israël le 7 octobre. Je ressens chaque jour le poids de cette responsabilité sur mes épaules et je comprends très bien sa signification. Chères familles, je suis le commandant qui a envoyé vos fils et vos filles au combat dont ils ne sont pas revenus et aux postes d’où ils ont été kidnappés. Je porte en moi chaque jour le souvenir de ceux qui sont tombés, j’ai la responsabilité de répondre à vos questions, difficiles et qui m’empêchent de dormir. Je ne connaissais pas tous les soldats tombés, mais je ne les oublierai jamais. Je n’ai pas eu le temps de venir vous rendre visite mais j’ai, à jamais, un devoir envers vous, parents, filles et fils, frères et soeurs, conjoints et conjointes, grands-parents”.

Halévy a également évoqué la poursuite de la guerre: ”Dans cette guerre, nous sommes déterminés à remplir la mission, même si nous comprenons ce qu’il en coûte. Tant que nos ennemis se dressent contre nous, nous veillerons, nous serons prêts et préparés, nous réagirons avec force à toute tentative de nous atteindre et nous nous lèverons pour frapper ceux qui veulent nous tuer”.