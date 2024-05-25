Le chef du Mossad, David Barnea, a rencontré à Paris le directeur de la CIA, William Burns, et le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed al-Thani. À l’issue de la réunion, il a été décidé que des négociations pour la libération des otages seraient entamées la semaine prochaine ‘sur la base de nouvelles propositions menées par les médiateurs égyptien et qatari et avec la participation active des États-Unis’.
Encore et toujours des négociations !!!
Quand comprendront-ils que les terroristes en face n’en veulent pas … Ce qu’ils veulent c’est l’élimination totale d’Israël … ils le disent et le redisent haut et fort … alors, des négociations pour quoi et avec qui ????
En face … Il n’y a personne … Juste des monstres, des terroristes inhumains !
CES FAUSSES NÉGOCIATIONS AMÈNENT PLUS DE RANCŒURS ET DE PEINES AUX PARENTS DES OTAGES QUI MALHEUREUSEMENT POUR BEAUCOUP NE SONT PLUS EN VIE.
OH BIN DITES DONC ON PROGRESSE !
CHEZ MACRON ET MÉLENCHON.
SOUS LA SURVEILLANCE DE BIDEN.
AVEC LE QATAR ET L’EGYPTE.
NEGOCIER AVEC LES TORTIONNAIRES GENOCIDAIRES DU ‘HAMAS.
ON EST RASSURÉS….
Aller ! On sonne la fin de la partie et on arrête les…. Négociations.
Il n’y a plus d’otage à récupérer. Dc basta les mensonges.
Mais réunissez vs si ça vs fait plaisir.
PENDANT CE TEMPS LA JETÉE MARITIME MILITAIRE AMÉRICAINE DE GAZA VIENT DE SE CASSER.
ET DEUX BATEAUX AMÉRICAINS SE SONT ÉCHOUÉS À ASHDOD EN VOULANT LA REPARER..
DES MILLIONS DE DOLLARS GÂCHÉS.
POUR LES PÔV GAZAOUIS QUI MEURENT TOUJOURS DE FAIM.
C’EST BALLOT.
QUELLE EFFICACITÉ CE BIDEN.
ON COMPTE SUR L’EFFICACITÉ DE MACRON ET MÉLENCHON MAINTENANT.
LE MONDE EST FOU.
TOUT LE MONDE MARCHE SUR LA TÊTE.
ISRAËL NE DEVRAIT PAS ENTRER DANS LEUR JEU DE MALADES. IL NE SERT À RIEN POUR LES OTAGES.
JE RELISAIS SHMOUEL.
COMMENT DAVID HAMELEKH A RECUPÉRÉ TOUTES LES FEMMES ET LES ENFANTS (LES SIENS ET CEUX DE TOUS SES SOLDATS) QUE LES AMALECITES DE L’ÉPOQUE AVAIENT KIDNAPPÉS PENDANT QUE LUI ETAIT PARTI FAIRE LA GUERRE AVEC SES SOLDATS.
GUERRE ECLAIRE SANS PITIÉ.
IL A RÉCUPÉRÉ TOUT LE MONDE EN 24 HEURES.
MAIS IL N’AVAIT PAS BIDEN ET LE QATAR ET L’IRAN SUR LE DOS…
MAIS IL N’AVAIT PAS NON PLUS ENCORE DE PAYS, NI DE F-35…
COMME QUOI C’ETAIT JOUABLE EN UNE SEMAINE SI BIDEN N’AVAIT PAS SAVONNÉ LA PLANCHE.
C’EST DIRE A QUEL POINT CE TYPE EST MONSTRUEUX. MONSTRUEUX. MONSTRUEUX POUR ISRAËL. MONSTRUEUX POUR LES OTAGES. MONSTRUEUX POUR LES SOLDATS DE 20 ANS. PENDANT QUE CE MORT VIVANT FAIT SA LOI TYRANNIQUE ANTISÉMITE.
MONSTRUEUX.
AINSI QUE LE QATAR. ET GALLANT.