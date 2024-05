Le chef du Mossad, David Barnea, a rencontré à Paris le directeur de la CIA, William Burns, et le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed al-Thani. À l’issue de la réunion, il a été décidé que des négociations pour la libération des otages seraient entamées la semaine prochaine ‘sur la base de nouvelles propositions menées par les médiateurs égyptien et qatari et avec la participation active des États-Unis’.