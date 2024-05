Le leader de droite néerlandais Geert Wilders s’est entretenu par téléphone avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou jeudi. Au cours de leur entretien, il a dénoncé la décision du du procureur international de la Cour pénale internationale de La Haye.

« Je viens d’avoir une excellente conversation avec Netanyahou », a ensuite écrit Wilders sur son compte X, « j’ai exprimé mon ferme soutien à l’État d’Israël et au peuple juif. La décision du procureur international de la CPI est ridicule et répréhensible, c’est un crime de ne pas protéger les gens face au forces de la haine et du terrorisme ».