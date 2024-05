Les familles des otages du ‘Forum Tikva’ ont appelé le gouvernement et le cabinet à rejeter d’emblée la décision de la Cour internationale de justice de La Haye qui a exigé qu’Israël mette fin à l’opération de Tsahal à Rafah. Dans un communiqué, elles ont indiqué : « Nous vous rappelons que les habitants de Gaza, qui ont pleinement coopéré avec les terroristes meurtriers de Simhat Torah, ont également voté pour eux lors des élections et que leur décision a des conséquences ».

Elles ont ajouté : « Tant que nos proches sont retenus captifs par le Hamas, le gouvernement doit continuer la guerre et frapper le Hamas de la manière la plus dure possible ». Elles ont exhorté le gouvernement et Tsahal à ‘augmenter l’intensité des combats et à achever leurs missions de combat dès que possible – à savoir le retour des otages, le rétablissement de la sécurité et l’élimination du Hamas – avant de subir des pressions internationales’.