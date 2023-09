Cette nuit (mardi à mercredi), le Président iranien, Ibrahim Raïssi, a prononcé une allocution à la tribune de l’assemblée générale de l’ONU.

Dans la salle, seul l’ambassadeur d’Israël, Guilad Erdan, a osé manifester son opposition. Il s’est levé en brandissant une pancarte avec une photo de Mahsa Amini, cette étudiante iranienne arrêtée par la ”police des moeurs” et décédée trois jours plus tard. Sa mort avait déclenché de nombreuses manifestations.

“Nouvelle tâche morale pour l’ONU ‼️ Lorsque le président iranien Raïssi, le « Boucher de Téhéran », a commencé son discours, j’ai brandi une photo de Mahsa Amini, l’innocente Iranienne qui a été brutalement assassinée par le régime il y a un an parce qu’elle ne portait pas « correctement » le hijab. Pendant ce temps, devant l’ONU, des centaines d’Iraniens manifestaient, implorant l’aide de la communauté internationale. Je ne cesserai jamais de lutter pour la vérité et je dénoncerai toujours les distorsions morales de l’ONU. Ceux qui déroulent le tapis rouge aux meurtriers et aux antisémites doivent répondre de leurs actes”, a écrit Erdan sur son compte X.

Suite à cette protestation, l’ambassadeur israélien a été expulsé de la salle de l’Assemblée générale escorté par le personnel de sécurité.

