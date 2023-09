Des images qui font mal et encore plus lorsqu’elles se passent dans les rues de Tel Aviv et que les agresseurs portent le drapeau d’Israël.

Hier soir (mardi), le Rav Yigal Lewinstein de l’école de préparation mililtaire d’Eli et Israël Zeïra, le directeur de l’organisation Rosh Yehoudi, ont été pris à partie par des manifestants. Ils ont dû être escortés et exfiltrés sous protection policière.

Les témoins racontent que sans la protection des policiers, les deux hommes auraient pu être attaqués physiquement.

La manifestation avait lieu en raison d’une soirée organisée par Rosh Yehoudi, un organisme tel avivien qui se fixe comme objectif de rendre accessible la religion à ceux qui le désirent. Hier, l’invité de la soirée était le Rav Yigal Lewinstein, connu pour ses positions tranchées vis-à-vis de l’homosexualité.

A cela s’ajoute le fait que Rosh Yehoudi, comme chaque année veut organiser un office de Kippour ouvert à tous, place Dizengoff à Tel Aviv. Cette initiative a suscité l’opposition de plusieurs habitants et de certains membres du conseil municipal qui ne veulent pas d’un événement religieux, non mixte, dans les rues de Tel Aviv. Ils demandent que les prières se déroulent sans séparation entre les hommes et les femmes, condition pour qu’elles puissent se tenir. Le bras de fer continue toujours à l’heure qu’il est, Rosh Yehoudi refusant d’organiser les prières sans séparation, comme le veut la tradition juive.

Au nom de la liberté et du pluralisme, ce groupe de personnes empêchent toute une partie de la population de vivre suivant ses principes et d’exprimer des idées différentes.

Hier soir, quelques 200 personnes s’étaient donc rassemblées pour manifester devant le lieu où se tenait la soirée de Rosh Yehoudi avec le Rav Lewinstein. Parmi elles, des membres des organisations de protestation contre le gouvernement de la Force Kaplan et d’A’him Laneshek. Des slogans comme ”fascistes à kippa” ont été entendus et l’objectif était clairement d’expulser le Rav ainsi que les participants.

Finalement le cours a pu avoir lieu mais à la sortie le Rav Lewinstein et Israël Zeïra ont été pris à partie par les manifestants. Ils ont dû être exfiltrés grâce à un cordon sécuritaire de la police.

Dans cette ambiance violente et haineuse, des participants à la soirée de Rosh Yehoudi ont témoigné que plusieurs voisins leur ont apporté leur soutien, se désolidarisant des centaines de manifestants déchainés.

Le Rav Yigal Lewinstein a réagi ce matin (mercredi): ”Je suis venu à Tel Aviv pour renforcer mon ami Israël Zeïra. Israël a renoncé à une vie confortable dans une maison individuelle, dans un yishouv qui est son environnement naturel, et il est venu habiter à Tel Aviv uniquement pour diffuser de l’amour et renforcer l’identité juive. Cela n’empêche pas ceux qui se revendiquent défenseurs des libertés de l’attaquer. Mon but à Tel Aviv, comme dans toutes mes activités, était d’expliquer comment des gens biens sont victimes d’incitation à la haine et du progressisme, comment au nom de la paix, ils deviennent aussi agressifs. Je continuerai, avec l’aide de Dieu”.

Le parti Hatsionout Hadatit a publié un communiqué suite à cet incident: ”Un Rav en Israël a été attaqué avec violence dans les rues de Tel Aviv et exfiltré par la police. Des cris de ”nazis” ont été lancés à l’attention des membres de la communauté Rosh Yehoudi et son directeur a été attaqué par des manifestants quand leur seule faute est de vouloir organiser la prière de Neïla sur le Kikar Dizengoff. Où est Matan Kahana et ses discours enflammés sur l’unité? Où est Hili Tropper, chevalier de la justice? A chaque fois une nouvelle ligne rouge est franchie et l’opposition ”républicaine” se tait et devient prisonnière d’une poignée d’extrémistes qui donnent le ton”.

Plusieurs députés de droite ont condamné l’attitude des manifestants. Simha Rotman a déploré: ”Comme cela était prévisible, les voyous qui poursuivent, dérangent, maudissent et menacent les élus au nom de la liberté d’expression, s’en prennent maintenant aux religieux dans la rue, dans un spectacle de haine de l’autre, sous le drapeau de la démocratie et de l’égalité”.

Tally Gottlieb s’est insurgée: ”La nuit de cristal version activistes de gauche à Tel Aviv. Persécuter des Juifs parce qu’ils sont juifs, pour leur croyance et leur religion. Comme l’Allemagne nazie. C’est de l’auto-antisémitisme version activistes de gauche. Ceux qui ne condamnent pas cette vidéo scandaleuse, qu’ils soient de droite ou de gauche, participent à la destruction du judaïsme. L’histoire se répète toujours”.

Aucun des chefs de l’opposition, ni Benny Gantz, ni Yaïr Lapid, n’ont jugé utile de condamner cette manifestation violente.