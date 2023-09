Le Premier ministre Netanyahou a mené une série de rencontres diplomatiques aux Nations Unies, en marge de l’Assemblée générale. Fait notable: le chef du Mossad, Dadi Barnéa, était présent à chacune de ces rencontres pour évoquer le sujet iranien.

Aujourd’hui (mardi), il a d’abord rencontré le chancelier allemand, Olaf Scholz. Ce dernier a évoqué la réforme judiciaire en Israël. Netanyahou l’a assuré qu’il cherchait à obtenir le consensus le plus large et qu’il était nécessaire de restaurer l’équilibre des pouvoirs en Israël qui est une démocratie forte.

Les deux dirigeants ont discuté des actions provocatrices de l’Iran dans la diffusion du terrorisme mondial et dans son aspiration à se doter de l’arme nucléaire. Le Premier ministre Netanyahou a souligné que la déclaration iranienne sur l’expulsion de certains inspecteurs de l’AIEA des installations nucléaires en Iran est inacceptable.

Ils ont également discuté du renforcement de la coopération bilatérale en matière de sécurité, en particulier du récent accord portant sur la fourniture du système de défense aérienne Arrow 3, qui fait suite au récent dialogue stratégique entre Israël et l’Allemagne mené par les conseillers à la sécurité nationale des deux pays.

Puis Binyamin Netanyahou a rencontré le Président du Paraguay, Santiago Peña. Ce dernier lui a annoncé officiellement son intention de déplacer l’ambassade de son pays à Jérusalem. Dans le même temps, Israël rouvrira son ambassade dans la capitale Asuncion.

Enfin, le Premier ministre israélien a rencontré le Prési dent ukrainien, Volodymyr Zelensky, pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine.

Netanyahou a réaffirmé l’engagement d’Israël à aider l’Ukraine sur le plan humanitaire, y compris pour faire face aux mines anti-personnel.

A un moment donné de leur entretien, de manière totalement imprévue, les équipes de deux leaders sont sorties de la salle. Zelensky et Netanyahou ont poursuivi leur entretien en tête à tête. On sait que le sujet qui fâche est celui de la livraison d’armes israéliennes à l’Ukraine. Israël refuse depuis le début des hostilités en Ukraine de fournir la moindre arme à l’Ukraine, y compris défensives, pour ne pas froisser la Russie présente en Syrie. Le Président ukrainien a, plus d’une fois, manifesté son mécontentement face à ce refus.

Enfin, le Premier ministre a rencontré le Président turc, Recep Erdogan, pour la première fois depuis 2016. La rencontre a, depuis le début, été fermée à la presse. Netanyahou a affirmé que les liens entre les deux pays se renforçaient.