Cette nuit (samedi à dimanche), le Hamas a affirmé qu’il avait enlevé des soldats dans un tunnel à Jabaliya, au nord de la Bande de Gaza. Tsahal a démenti.

Dans un message enregistré du porte-parole de la branche armée du Hamas, Abou Ubaidah, ce dernier a affirmé que des terroristes ont réussi à entrainer plusieurs soldats à l’entrée d’un tunnel à Jabaliya et qu’après une lutte, ils ont réussi à en blesser et à en tuer. Il prétend que tous les soldats ont été kidnappés par les terroristes.

Une vidéo a également été publiée dans laquelle on voit une silhouette trainée au sol, en uniforme, avec des traces de sang dans un tunnel et des images de fusils, de gilets pare-balles et de casques.

Le porte-parole de Tsahal a rapidement publié un démenti: ”Il n’y a eu aucun cas d’enlèvement de soldats”.