Suite aux démarches hostiles à Israël entreprises par l’Autorité palestinienne dans différents forums internationaux, le cabinet de sécurité a débattu cette nuit (dimanche à lundi) d’une série de sanctions qui pourraient être appliquées à l’AP.

Le ministre Betsalel Smotrich, qui mène ce combat, a proposé plusieurs mesures:

régularisation de quatre localités de Judée-Samarie

Annulation des visas et laisser-passer des cadres de l’Autorité palestinienne

Prise de sanctions contre les Etats qui ont reconnu unilatéralement l’Etat palestinien

Mener des actions coercitives dans la réserve du désert de Judée, protégée par les accords entre Israël et l’Autorité palestinienne ce qui n’empêche pas cette dernière d’y construire de manière illégale

Lors du débat de cette nuit, les services de sécurité représentés par le ministre de la Défense et la Conseillère juridique du gouvernement ont réclamé un délai pour se pencher plus en détails sur ces propositions et y apporter des remarques.

Le Premier ministre a décidé de reporter le vote de ces sanctions à la prochaine réunion du cabinet de sécurité.