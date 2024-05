L’inquiétude est grande pour le jeune juif iranien Netanel Ghahremani. Condamné à mort pour avoir tué un Musulman en état de légitime défense, ce jeune d’une vingtaine d’années avait vu sa sentence repoussée.

Aujourd’hui (dimanche), les organisations des droits de l’homme annoncent que l’appel qu’il avait formulé, invoquant notamment la légitime défense, a été rejeté par le tribunal iranien. Il peut à tout moment être exécuté.

Les faits qui lui sont reprochés remontent à 2022. Une bagarre avait éclaté entre Ghahremani et un Musulman qui l’avait attaqué. C’est au cours de ce différend que Ghahremani a tué son agresseur.

Ses proches affirment que l’enquête a été menée à charge et sans jamais prendre en compte les circonstances du drame. En outre, son avocat ne l’avait pas réellement défendu.

La seule issue possible pour ce jeune juif iranien serait que la famille de la victime accepte que la sentence de condamnation à mort soit transformée en paiement d’une rançon. La famille de Ghahremani et la communauté juive ont proposé une somme très importante à la famille mais cette dernière l’a, pour l’heure, refusée et exige qu’il soit exécuté.