Malgré les dispositions prises par la police cette année à Méron pour Lag Baomer, en raison de la situation sécuritaire, des centaines de personnes sont arrivées sur place en début de soirée, ne respectant pas les directives des forces de l’ordre et du commandant de la défense passive. Dans un communiqué, la police a indiqué que des affrontements avaient eu lieu sur place avec les réfractaires qui refusaient de quitter les lieux. « Nous rappelons une nouvelle fois, a-t-elle souligné, que les mesures spéciales qui ont été prises visent à assurer la sûreté et la sécurité du public. Depuis le début de la guerre, des dizaines de roquettes ont été tirées sur le mont Meron, et un grand nombre d’entre elles sont tombées à des endroits où des dizaines de milliers de personnes sont passées les années précédentes ».