Suite aux accusations mutuelles entre le Premier ministre et Tsahal, le ministre Benny Gantz a annoncé qu’il comptait proposer dans les prochains jours la mise en place d’une commission d’enquête sur les attaques du 7 octobre.

”Près de 8 mois ont passé depuis la plus grande catastrophe de l’histoire de l’Etat d’Israël. Nous avons tous vu la terrible vidéo de l’enlèvement à Nahal Oz. Nous avons tous vu la querelle publique concernant les alertes qui ont été données ou pas au Premier ministre en amont”, a déclaré Gantz. ”Il ne fait aucun doute que les événements qui ont précédé le 7 octobre et depuis constituent une secousse pour la nation dont nous devons tirer les leçons”.

Puis il a ajouté: ”A l’heure qu’il est, il ne suffit plus d’endosser la responsabilité de ce qu’il s’est passé, nous devons prendre nos responsabilités et agir pour que cela ne se reproduise jamais plus. La seule manière de procéder est par le biais d’une commission d’enquête qui devra être créée. Cela nous aidera aussi à faire face aux défis juridiques internationaux”.

Gantz a donc affirmé qu’il présenterait dans les prochains jours une proposition pour la création de cette commission d’enquête.