Le porte-parole de Tsahal a prononcé une allocution ce soir (jeudi) lors de laquelle il a fait un état des lieux sur les combats en cours. Mais avant cela, il a tenu à évoquer les cinq observatrices encore détenues en otages et dont la vidéo de l’enlèvement a été publiée hier soir.

”Daniella, Karina, Liri, Agam et Naama, je ne peux pas être ici ce soir sans parler du film que le monde entier a vu. Des instants d’effroi, d’impuissance qui sont revenus sur les écrans. Depuis le 7 octobre, nous avons échoué dans notre mission de vous défendre ainsi que vos amies et de nombreux soldats et civils. Nous sommes responsables. Nous devons tout faire pour vous ramener à la maison. Il est impossible de ne pas vous regarder dans les yeux et de ne pas sentir la peur et la douleur face à la cruauté insupportable des terroristes du Hamas. Il est impossible de ne pas sentir votre courage et votre sang-froid. Cette vidéo est un rappel, nous devons vous ramener avec les 123 autres otages le plus vite possible. La vidéo pose des questions difficiles et en premier lieu, comment une telle chose a-t-elle pu se produire? Tsahal porte la responsabilité de fournir des réponses approfondies, d’abord aux familles puis aux médias. Le 7 octobre, Tsahal a échoué dans sa mission. Désormais, nous avons la responsabilité de réparer, de garantir qu’il n’y aura pas d’autre 7 octobre à aucune de nos frontières”.

Puis Hagari a fait un point sur les combats en cours: ”En ce moment, trois divisions combattent à Gaza, dans toutes les parties de la bande : au nord, les forces de la Division 98 poursuivent leurs attaques contre les bases du Hamas, et ces derniers jours, les forces spéciales de Tsahal ont tué Hussein Fayed, responsable de tirs de missiles effectués contre nos forces et dans le nord du Néguev occidental. Dans la région de Beit Hanun, le bataillon Netzah Yehuda mène des combats depuis quelques jours, approfondissant ses avancées contre le Hamas dans le centre de la bande de Gaza. raids et opérations dans le sud de Gaza, et les forces de la Division 162 poursuivent leurs attaques contre des cibles terroristes. Jusqu’à présent, nous avons tué plus de 180 terroristes à Rafah, nous avons détruit et nous travaillons à localiser des entrées de tunnels et des tunnels. Les combats sur le terrain sont intenses et déterminés, et des combats difficiles ont lieu. Malheureusement, les prix sont élevés. Nous témoignons toute notre affection aux familles endeuillées et nous continuerons à les accompagner”.