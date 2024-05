Tsahal a affirmé aujourd’hui (jeudi) qu’elle avait prévenu dans quatre documents différents au cours de l’année 2023 que la situation interne du pays était perçue comme une opportunité par les ennemis d’Israël.

Entre le mois de mars et de juillet 2023, les renseignements militaires ont transmis quatre courriers au Premier ministre dans lesquels ils avertissaient sur l’atteinte à la dissuasion portée par le manque de cohésion sociale au sein de la société israélienne. Les renseignements militaires ont mis le doigt dans ce communiqué sur le fait que les ennemis d’Israël ”sur tous les fronts” voyaient le manque de cohésion sociale à l’intérieur du pays en général et au sein de Tsahal en particulier.

Rappelons qu’à cette époque le pays est agité par de nombreuses manifestations et mouvements de protestation, parfois violents, à l’encontre des membres du gouvernement et de la coalition en raison de la promotion de la réforme judiciaire du ministre Levin. C’est aussi la période du mouvement important d’appel à refuser d’effectuer les périodes de réserve à l’armée et notamment au sein de l’armée de l’air.

Ainsi pendant l’été 2023, l’une des leaders du mouvement de la ”Force Kaplan”, Shikma Bressler, avait écrit: ”Au mois de septembre, Netanyahou n’aura plus d’armée et plus de renseignements”. Par ailleurs, le mouvement de refus de servir avait été soutenu et encouragé par de nombreux anciens généraux et responsables sécuritaires comme Ehud Barak ou Nadav Argaman.

Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a réagi à cette publication en précisant qu’à aucun moment les renseignements militaires ne l’ont averti de l’intention du Hamas d’attaquer le sud du pays, ”au contraire”, affirme-t-il. Pour étayer sa défense, le Premier ministre publie même des extraits de ces documents confidentiels envoyés par Tsahal.

Le Premier ministre décrit: ”A deux reprises, le Hamas est évoqué dans ces documents. Il y est écrit qu’il ne veut pas attaquer Israël et qu’il cherche plutôt l’apaisement. Le 19 mars 2023, il est écrit que la stratégie du Hamas est de ”laisser la Bande de Gaza en arrière-plan” et de concentrer la lutte contre Israël sur d’autres fronts. Le 31 mai 2023, il est conseillé à Israël de rejoindre ”la tendance de désescalade régionale” et de ”faire un pas en avant vers un réglement face à la Bande de Gaza et à son souverain le Hamas”’. D’après ces documents, le Hamas n’était pas intéressé par une escalade du conflit mais par un réglement avec Israël. Tous les corps de sécurité étaient de cet avis, ils prétendaient même que le Hamas était dissuadé”.

Netanyahou finit en rappelant qu’il avait averti à plusieurs reprises lui-même sur les dangers que représentaient pour Israël, la déchirure au sein du peuple ainsi que les menaces de refus de servir. Il avait appelé à l’unité et à cesser de se servir de l’armée à des fins politiques.

Ajoutons que le 1er octobre 2023 était publié un avis du Shabak et de Tsahal selon lequel il convenait d’augmenter le nombre de permis de travail en Israël délivrés aux Gazaouis.