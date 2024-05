Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a réagi à la vidéo de l’enlèvement des soldates de la base de Nahal Oz le 7 octobre.

”Je suis choqué par la vidéo de l’enlèvement de nos observatrices, si chères à notre coeur. Nous continuerons à tout faire pour les ramener à la maison.

La brutalité des terroristes du Hamas ne fait que renforcer ma détermination à lutter de toutes mes forces jusqu’à l’élimination du Hamas, pour garantir que ce que nous avons vu ce soir ne se reproduira plus jamais”.

Le ministre Benny Gantz a lui aussi réagi: ”Lorsque j’ai regardé pour la première fois la vidéo choquante de l’enlèvement des observatrices de Nahal Oz, mon estomac s’est noué. Je n’arrête pas de penser à elles et je penserai à elles jusqu’à leur retour et le retour de tous les otages. Mais la responsabilité des dirigeants ne consiste pas seulement à regarder la réalité en face : elle consiste également à créer une réalité différente, même lorsqu’il s’agit de prendre des décisions difficiles. Et c’est notre responsabilité”.

Quant au chef de l’opposition, Yaïr Lapid, il a posté sur X: ”Regardez ces héroïnes dans les yeux. Si seulement le cabinet de guerre avait le quart du courage qu’elles ont. Il faut absolument les ramener à la maison maintenant”.