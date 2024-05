Le cabinet de guerre a décidé cette nuit (mercredi à jeudi) de mandater une équipe pour reprendre les négociations autour d’un accord pour la libération des otages.

Celles-ci étaient suspendues depuis que l’Egypte avait décidé, dans le dos des Américains, des Israéliens et des Qataris, de proposer au Hamas une version non approuvée par Israël d’un accord qui contenait des clauses inacceptables pour Jérusalem. Le Hamas l’avait acceptée créant un flou qui laissait entendre que c’était Israël qui s’entêtait à refuser. Or, le chef de la CIA, William Burns, qui était présent dans la région à ce moment-là n’était absolument pas au courant de ce brouillon proposé au Hamas par l’Egypte et Israël ne pouvait pas accepter les conditions qui y étaient inscrites.

Ce nouveau mandat pourrait signifier que de nouvelles pistes sont explorées. Quoi qu’il en soit, Israël refuse toujours catégoriquement d’arrêter la guerre, ce que le Hamas exige comme condition préalable à tout accord. Par conséquent, l’optimisme n’est pas de mise.

La décision du cabinet de guerre intervient quelques heures après la diffusion d’une vidéo de l’enlèvement des soldates observatrices de la base de Nahal Oz, qui a profondément choqué l’opinion en Israël et montré, une fois de plus, la barbarie des terroriste du Hamas qui ont attaqué Israël le 7 octobre.