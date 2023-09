Le journaliste Ron Kauffman a suscité un tollé ce matin (mardi) sur la radio 103 FM. ”Il faut nettoyer les lieux de l’intérieur, les Eichlerim (en référence au député Israël Eichler qui a publié un texte anti-sioniste la semaine dernière). 13% du public sont le cancer du public israélien”, a déclaré Kauffman en direct.

Ces propos n’ont pas tardé à faire réagir. A commencer par le journaliste Yinon Magal qui était avec lui en studio et qui lui a demandé de revenir sur ces paroles. Kauffman a répondu: ”J’ai cité les propos d’Eichler. Maintenant, bien sûr je n’ai rien contre les orthodoxes eux-mêmes mais contre le leadership orthodoxe, ok? J’ai un grand problème si un élu publie des déclarations antisémites, ce qu’ils font, ce qu’Eichler fait, il doit être exclu de la Knesset. J’ai fait une généralité sur les orthodoxes, je regrette cette généralité. Eichler et le leadership orthodoxe causent d’immenses dégâts, à l’international et à l’intérieur de l’Etat”.

L’autorité audio-visuelle israélienne a annoncé examiner d’eventuelles sanctions à l’encontre de la station de radio 103FM suite à ces propos.

Le journaliste a réitéré ses excuses sur son compte X: ”J’ai fait une erreur en généralisant, je présente mes excuses au public orthodoxe pour mes propos que je regrette. Je voulais parler d’Eichler et du leadership orthodoxe avec lesquels j’ai un grand problème”.

Le monde politique orthodoxe a sévèrement réagi aux propos de Kauffman, malgré ses excuses. ”Traiter tout un public juif de ”cancer” est d’une extrême gravité qui rappelle ce qu’ont fait nos ennemis en exil, lorsqu’ils ont renié toute humanité aux Juifs et ont permis leur élimination. Ce sont des propos inquiétants et choquants qui doivent être rejetés. Aucune querelle idéologique ne doit nous entrainer dans un vocabulaire de haine si profonde”, a déclaré le député Arié Derhy (Shass).

Certains ont appelé au renvoi de Ron Kauffman, à l’instar de la vice-ministre Mihal Woldiger (Hatsionout Hadatit): ”Ron Kauffman est connu pour son côté direct mais ses propos aujourd’hui doivent lui coûter sa place. Il doit y avoir des lignes rouges. Les orthodoxes ne sont pas un cancer, ils sont un secteur de la population aimé et chéri. Peut-être qu’il serait bon de visiter les départements oncologiques avant de sortir de telles insultes de sa bouche”.

Le président de la commission Santé de la Knesset, le député Ouriel Busso (Shass), a ajouté à l’intention de Kauffman: ”Nous continuerons à prendre soin de votre petit-fils qui est dans une école maternelle Habad afin qu’il reçoive le meilleur”.