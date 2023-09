Ces dernières semaines, le Premier ministre et le ministre de la Défense parlent beaucoup de l’implication iranienne dans les attentats qui se multiplient en Judée-Samarie.

Jusqu’à aujourd’hui, les enquêtes relatives à ces attaques terroristes étaient confiées à Tsahal, au Shabak et à l’unité des gardes-frontières de la police. Ils se chargent d’enquêter, d’arrêter les coupables et de déjouer les attentats en préparation.

Désormais, le Mossad sera aussi impliqué dans les enquêtes, notamment sur les sujets de trafic d’armes depuis la Jordanie et sur certains attentats. La raison se trouve dans l’implication grandissante de l’Iran sur le terrain et son statut d’acteur de plus en plus influent en Judée-Samarie.

L’implication du Mossad permettra de mieux identifier les sources des trafics d’armes qui transitent par la Jordanie vers le territoire de Judée-Samarie et de renforcer les renseignements pour déjouer ces livraisons. Concernant les attentats, il apparait que plusieurs d’entre eux sont téléguidés depuis l’Iran, d’où le rôle que peuvent jouer les services secrets israéliens.