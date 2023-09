L’Ambassadeur de France en Israël, Frédéric Journès, a remis aujourd’hui (mardi) ses lettres de créance au Président de l’Etat d’Israël, Itshak Herzog, marquant le début officiel de son mandat.

Accueilli dans les salons de l’hôtel King David de Jérusalem par le chef du Protocole de l’Etat d’Israël, Gil Haskel, l’Ambassadeur désigné et sa délégation se sont rendus en cortège officiel à la Résidence du Président de l’Etat d’Israël.

Après la levée des couleurs de la France et l’interprétation de La Marseillaise par la Garde d’honneur des forces de défense israéliennes, l’Ambassadeur désigné a passé en revue son détachement, aux côtés du chef du protocole de Tsahal.

L’Ambassadeur désigné et sa délégation se sont ensuite rendus dans le Salon d’honneur de la Résidence présidentielle où ils ont été accueillis par Itshak Herzog, le Président de l’Etat d’Israël. L’Ambassadeur a présenté à ce dernier ses lettres de créance en qualité d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de l’Etat d’Israël, ainsi que la lettre de rappel de son prédécesseur.

Le Président Herzog, l’Ambassadeur Journès et leurs délégations ont ensuite eu un entretien. Le chef de l’Etat hébreu a tenu les propos suivants : « Bienvenue en Israël, Monsieur l’Ambassadeur de France. La France occupe une place très importante dans notre région, et l’amitié profonde entre la France et l’Etat d’Israël s’étend sur de nombreux domaines. Nous vous souhaitons bonne chance ! ».

A l’issue de l’échange, l’Ambassadeur Journès a déclaré : « Je suis heureux et honoré d’avoir été reçu par le Président Herzog pour la remise de mes lettres de créance. Cette cérémonie marque le début officiel de ma mission. France-Israël, c’est 75 ans d’une relation comme aucune autre, avec un lien humain unique et des liens intellectuels, scientifiques et stratégiques fascinants. Avec mon équipe, nous ferons tout pour la porter encore plus haut ! »

Né en 1968 à Paris, Frédéric Journès a commencé sa carrière diplomatique à New York en tant que premier secrétaire à la représentation permanente de la France auprès de l’ONU (2003-2007). Premier conseiller à Athènes puis Kaboul, il est ensuite nommé directeur adjoint des affaires stratégiques au Quai d’Orsay (2012-2013), puis rejoint le Commissariat à l’Energie atomique (CEA) en tant que directeur des relations internationales puis gouverneur pour la France à l’AIEA. En 2019, après un passage au Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), service rattaché au Premier ministre, Frédéric Journès est nommé Ambassadeur de France en Suisse et au Liechtenstein.

Rappelons que le poste d’ambassadeur d’Israël en France n’est toujours pas pourvu depuis la démission de Yaël German. Cette dernière, nommée par Yaïr Lapid, a décidé de démissionner après la formation du gouvernement actuel qu’elle refuse de servir.

Le favori pour le poste semble être le député francophone Boaz Bismuth (Likoud). Mariée à une française, diplomate chevronné, Bismuth a déjà vécu en France dont il maitrise parfaitement la langue. Interrogé sur ce sujet dimanche soir sur la chaine 14, il n’a pas nié qu’une telle proposition lui avait été faite mais n’a rien dit sur ses intentions de l’accepter ou non.