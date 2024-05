Tsahal poursuit ses opérations dans la bande de Gaza. Un soldat réserviste a été blessé grièvement au cours des combats et a été évacué vers un hôpital.

Au cours de la journée de Shabbat, une unité de Tsahal a mené des combats intenses au cœur de Jabalya contre des terroristes qui se cachaient dans des ruelles étroites et dans des infrastructures terroristes construites dans la région. Les combattants ont trouvé une grande quantité d’armes, des mitrailleuses, des fusils Kalachnikov, des engins explosifs de fabrication artisanale, des lance-roquettes. À la fin des combats, les forces israéliennes ont détruit le complexe.

Les forces de Tsahal mènent des combats dans trois zones distinctes dans le nord, dans le centre et dans le sud de la bande de Gaza. Le porte-parole de Tsahal a indiqué que les soldats avaient attaqué de nombreux objectifs et avaient éliminé des dizaines de terroristes dans des combats frontaux et lors de frappes aériennes.