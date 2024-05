Mike Johnson, le président du Congrès américain, a annoncé cette nuit (jeudi à vendredi) que le Premier ministre israélien, Binyamin Netanyahou, allait être invité à prononcer un discours devant les deux chambres américaines réunies en Congrès.

Johnson a informé Netanyahou que l’invitation officielle, avec la signature des présidents des deux chambres allait être envoyée très prochainement. Le Premier ministre s’exprimera devant le Congrès dans les deux mois à venir.

Johnson a, par ailleurs, affirmé dans un entretien avec Ynet: ”Aujourd’hui, nous célébrons les promesses millénaires. Les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Les promesses faites aux rescapés de la Shoah, lorsque le rêve sioniste est devenu une réalité. Le peuple juif a le droit de vivre en sécurité et en paix sur la terre de ses ancêtres, et aujourd’hui nous fêtons l’indépendance de l’Etat d’Israël”.

Il a ajouté: ”Depuis le massacre du 7 octobre, nous assistons à une montée de l’antisémitisme, des gouvernements affirment leur volonté de détruire l’Etat juif. Pendant 76 ans, les Etats-Unis se sont tenus aux côtés d’Israël, et aujourd’hui je le dis très clairement: nous ne permettrons pas à l’obscurité de se répandre. Nous devons être clairs et garantir que ”plus jamais ça”. Nous nous tiendrons ensemble. Je suis ému d’annoncer que prochainement nous recevrons le Premier ministre israélien, Binyamin Netanyahou, au Congrès”.