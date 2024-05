La Cour Internationale de Justice (CIJ) a rendu aujourd’hui (vendredi) son verdict concernant la plainte de l’Afrique du Sud contre Israël qui demandait un arrêt des combats dans la Bande de Gaza, accusant Israël d’y commettre un ”génocide”.

Dans son verdict, la CIJ ordonne à Israël de cesser immédiatement son opération à Rafah et demande un accès sur le terrain à des enquêteurs pour vérifier les allégations de génocide: “Israël doit mettre fin à l’opération militaire et à toute action dans la région de Rafah qui pourrait affecter la population civile de Rafah. Le tribunal ordonne à Israël de prendre des mesures pour empêcher la destruction des preuves concernant la convention sur le génocide. Dans les circonstances actuelles, le tribunal détermine qu’afin de préserver les preuves des allégations relevant de la Convention sur le génocide, Israël devrait prendre des mesures efficaces pour garantir un accès immédiat à Gaza à tout comité d’enquête, comité d’établissement des faits et organismes d’enquête – nommés par l’ONU pour enquêter sur les allégations de génocide”.

Avant l’énoncé du verdict, le président de la CIJ, le juge libanais Nawaf Salam, avait déclaré: “La Cour constate que les inquiétudes qu’il avait exprimées dans sa décision de février – concernant la situation à Rafah – se sont avérées justifiées et que la situation humanitaire peut désormais être qualifiée de désastre. La Cour estime que les développements actuels, particulièrement graves à Rafah, et le déplacement d’une population vulnérable à Gaza, constituent un changement de situation dans le cadre des règles de la Cour”.

Il a ajouté : “Israël n’a pas fourni suffisamment d’informations sur la sécurité de la population lors de l’évacuation. Tous les besoins en matière d’assainissement, de nourriture, de médicaments et d’abris pour les 800 000 personnes déplacées n’ont pas été satisfaits. Israël n’a pas répondu de manière adéquate aux préoccupations qui ont surgi à la suite de son opération militaire”.

Au bout du compte, toutes les ordonnances demandées par l’Afrique du Sud ont été acceptés – à l’exception de l’ordre d’arrêter la guerre dans toute la Bande de Gaza. Le tribunal a accepté les demandes visant à autoriser la création de commissions d’enquête pour examiner les allégations de génocide par Israël, l’ouverture du passage de Rafah et l’introduction d’une aide humanitaire supplémentaire dans la bande de Gaza.

Le juge Aharon Barak, représentant Israël au sein du panel des juges de la CIJ, a participé aux débats qui ont conduit à ce verdict, mais n’était pas présent à l’audience ”pour des raisons familiales”.

Israël ne devrait pas suivre cette décision de la Cour Internationale de Justice et poursuivre l’opération qu’il a entamé à Rafah afin de venir à bout de l’organisation terroriste du Hamas.

La décision de la CIJ doit passer devant le Conseil de sécurité de l’ONU pour être coercitive. Israël compte sur le veto des Etats-Unis pour qu’une telle décision ne passe pas, même s’il s’agit de Rafah et que les Etats-Unis étaient opposés à cette opération.