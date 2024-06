Front nord

Après une journée calme lors de laquelle le Hezbollah n’a revendiqué aucune attaque sur Israël, Tsahal a intercepté cette nuit (dimanche à lundi) une cible suspecte au-dessus d’Akko.

Par ailleurs, l’aviation israélienne a attaqué plusieurs cibles terroristes dans quatre lieux différents au Sud Liban.

Vidéo: Porte-parole Tsahal

Daniel Hagari, le porte-parole de Tsahal a prononcé une allocution en anglais dans laquelle il a mis en garde contre les risques importants d’escalade à la frontière nord compte-tenu de l’agressivité du Hezbollah. ”Depuis le 7 octobre, le Hezbollah a tiré plus de 5000 roquettes, missiles anti-chars et drones armés du Liban sur des familles, des maisons et des communautés israéliennes. L’agressivité croissante du Hezbollah nous conduit au bord de ce qui pourrait être une escalade plus large qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour le Liban et la région”, a indiqué Hagari.

Il a ajouté: ”Lorsque nous disons que nous ne permettrons pas un nouveau 7 octobre, à aucune de nos frontières, nous le pensons. Suite au refus du Hezbollah de se conformer à la décision 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU, Israël utilisera tous les moyens qui s’imposent pour défendre ses citoyens, pour qu’ils puissent rentrer en sécurité à la frontière avec le Liban. D’une manière ou d’une autre, nous ferons en sorte que les Israéliens puissent rentrer chez eux en toute sécurité. Ce n’est pas négociable”.

Il a conclu: ”Israël a le devoir de défendre ses citoyens. Nous le remplirons, quel qu’en soit le prix”.

Bande de Gaza

L’aviation israélienne a attaqué cette nuit au centre de la Bande de Gaza. Une reprise des combats est aussi en cours à Zeytoun, au sud de la ville de Gaza parallèlement à la poursuite des opérations à Rafah.

Judée-Samarie

Tsahal a mené cette nuit plusieurs opérations anti-terroristes, notamment à Kalkilya et Jéricho. Plusieurs suspects sont arrêtés quotidiennement dans cette région.