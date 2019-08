Je ne sais pas vous, mais pour nous, plus on travaille, plus le temps passe vite. Plus on a la tête dans le travail, plus on a des choses à faire et plus on doit devenir productifs…

Et comme il nous arrive, de gérer beaucoup de différents dossiers au même moment, on doit trouver des idées pour améliorer notre productivité.

JP consulting vous livre 6 secrets, 6 bons conseils que nous ne suivons pas toujours, mais utiles pour améliorer notre productivité

Créer un espace de travail sympathique : vous allez rester 7h sur le même desk, dans la même position, autant être bien! Rangez votre table, débarrassez-vous du superflu, ou des vieux dossiers, c’est toujours agréable de travailler sur une table rangée et propre. Installez-vous avec une bonne ergonomie dans votre poste de travail : moi j’ai choisi le coussin, le ré -hausseur pour les pieds, et pour poser l’ordinateur portable. Mettre quelque chose sur son bureau qui suggère des émotions positives ou joyeuses, cela augmente la productivité.

Faire les choses une par une : Le matin en arrivant, faites vous une liste des choses importantes à faire; commencer par la « chose importante » tant que vous avez toute votre concentration. Essayez de ne pas vous interrompre pendant la réalisation de la tâche.

Le « multi-task » est souvent synonyme de perte de productivité. Restez concentrés, répondre aux mails en même temps, aux whatsapp « travail » à la suite, prenez du temps pour rédiger…

Nous avons tous des tonnes de choses à faire, établir des priorités avant de nous oublier dans le tourbillon de la journée. Quelle satisfaction de finir une tâche !

Faites des pauses pour vous aérer ou pour penser à autre chose : on ne peut pas rester toute la journée devant son ordinateur, prenez une pause pour déjeuner et plusieurs courtes. C’est tellement utile pour souffler un peu. Evadez-vous 10 minutes avec un livre ou un appel à vos proches !

Couper, déconnecter des réseaux : c'est très dur, car nous travaillons tous via les réseaux sociaux, restez sur votre page pro ou sur votre messagerie, mais ne déroulez pas toutes vos « news feeds » sinon c'est perte de productivité, perte de temps et fatigue assurées.

Rien de mieux qu'une bonne hygiène de vie : vous travaillerez mieux avec quelque chose dans le ventre ou après une bonne nuit de sommeil.

Se donner une limite dans le temps : Se limiter dans le temps permet de fixer un objectif de productivité. Cherchez la perfection ou répondre à tous les clients sont souvent deux choses nuisibles. A chacun ses objectifs et ses Par exemple, je dois écrire ma newsletter en 1h30, une fois par mois !

Jessica Phililppe

www.jpconsulting.fr