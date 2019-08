A quelques heures du dépôt officiel et définitif des listes, les négociations sont toujours dans l’impasse entre la Droite Unie et Otsma Yehoudit, chacune accusant l’autre d’intransigeance et se rejetant d’avance la responsabilité d’un échec éventuel.

Jeudi matin, la Droite Unie a lancé un ultime appel à Itamar Ben-Gvir, responsable des pourparlers au nom d’Otsma Yehoudit: « Itamar! dans quelques heures, les listes seront déposées devant la commission électorale. C’est le dernier moment pour unir la droite. Nous vous avons présenté des propositions des plus honnêtes avec une garantie d’entrée à la Knesset. Pour arriver à une union, il faut faire des concessions. Nous avons tous fait des concessions douloureuses et avons mis Erets Israël au-dessus de nos egos. Ne vous barricadez pas dans vos positions, car ce n’est pas ainsi que nous agissons en faveur du camp dans son ensemble. Erets Israël et le gouvernement de droite sont dans la balance. Ne portez pas atteinte à ces valeurs importantes sur lesquelles nous sommes d’accord, au profit de l’honneur personnel. Ne donnez pas le pouvoir à la gauche, venez nous rejoindre! »

Les rumeurs quant à une rupture des contacts ont été démenties, et Ayelet Shaked et Itamar Ben-Gvir se parlent. La position de la Droite Unie reste la même: les places 8 et 13 pour Otsma Yehoudit, ce qui garantit pratiquement deux places à la Knesset.

Photo Amir Lévy / Flash 90