Durant la nuit de mercredi à jeudi, un terroriste venu de la bande de Gaza a réussi à pénétrer en territoire israélien. Il a été immédiatement repéré mais a eu le temps d’ouvrir le feu sur les soldats de l’unité Golani qui se sont portés à sa rencontre. Il a blessé sérieusement un officier et plus légèrement deux soldats. Ils ont tous trois été héliportés vers l’hôpital Soroka de Beer Sheva. Le terroriste a été éliminé par un second groupe de soldats arrivés sur place. Il portait sur lui un fusil Kalachnikov, des grenades et revêtait l’uniforme du Hamas.

De manière assez incompréhensible, l’ancien directeur du Shin Bet Yoram Cohen, interviewé sur Galei Tsahal a estimé « qu’une réaction de Tsahal pourrait entraîner un nouveau round de centaines de roquettes sur Israël »!

Demande expresse de Sim’ha Goldin

Le prof. Sim’ha Goldin, père de Hadar hy »d a discuté jeudi matin avec le coordinateur des disparus et prisonniers Yaron Blum ainsi qu’avec le secrétaire militaire du Premier ministre, le brigadier-général Avi Blut. Il les a exhortés à ne pas restituer la dépouille du terroriste tant que des soldats et civils israéliens seront encore aux mains du Hamas dans la bande de Gaza. Il a rappelé que depuis cinq ans, le gouvernement Netanyahou a commis erreur après erreur et restitué de nombreuses dépouilles de terroristes, ceci malgré les décisions du cabinet de sécurité ainsi qu’une décision de la Cour suprême.

Simh’a Goldin a également dénoncé les propos de Yoram Cohen concernant des représailles éventuelles de Tsahal (v. plus haut): « Yoram Cohen est celui qui a libéré Yahia Sinwar (chef du Hamas à Gaza) et a laissé mon fils là-bas lors de la signature de l’accord. Il a adopté le narratif du Hamas! »

Photo porte-parole Tsahal