Tsahal a décidé de mettre fin au service au sein de Tsahal du réserviste qui s’était filmé dans une vidéo contre le ministre de la Défense, Yoav Gallant.

Le réserviste a été libéré sous conditions après un interrogatoire par la police militaire lors duquel il a expliqué qu’il avait fait cette vidéo de son propre chef après huit mois de réserve au terme desquels il ressentait de la colère et de la frustration. Il semblerait que la vidéo ait été tournée dans un bâtiment désaffecté au centre du pays et non dans la Bande de Gaza.