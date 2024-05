Le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, a réagi au verdict de la CIJ, en le condamnant et dans le même temps en rendant le gouvernement responsable de celui-ci: ”Le fait que la Cour de Justice de La Haye n’ait pas lié l’arrêt des combats à Rafah avec la libération des otages et le droit d’Israël à se défendre face au terrorisme est une faute morale et une catastrophe sur le plan des valeurs. Ce verdict aurait pu être évité. Un gouvernement sensé et professionnel aurait dû empêcher les folles déclarations de ses ministres, arrêter les délinquants qui bloquent les camions d’aide humanitaire et effectuer un travail politique silencieux et efficace. Si la gestion était bonne, nous serions déjà avec un accord de normalisation avec l’Arabie Saoudite, une coalition régionale qui serait entrée à Gaza et un large soutien international dans notre lutte juste contre le terrorisme meurtrier. Avec ce gouvernement nous ne pourrons pas gagner”.