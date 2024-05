Le Hamas a publié un communiqué à l’énoncé du verdict de la Cour Internationale de Justice ordonnant l’arrêt de l’opération à Rafah, l’entrée d’enquêteurs de l’ONU dans la Bande de Gaza pour vérifier les allégations de ”génocide” et l’ouverture du passage de Rafah.

L’organisation terroriste a salué la décision de la Cour tout en faisant part de sa déception: ”Nous attendions de la Cour qu’elle décide de l’arrêt de l’agression dans toute la Bande de Gaza et pas uniquement dans la zone de Rafah. Ce qu’il se passe à Jabaliya et dans d’autres endroits n’est pas moins criminel et dangereux que ce qu’il se passe à Rafah”, a déclaré le Hamas.