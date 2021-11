La nomination par Yaïr Lapid de son amie et ancienne ministre Yaël German comme prochaine ambassadrice d’Israël à Paris avait provoqué de nombreux haussements de sourcils tant en Israël qu’en France. La méconnaissance de la langue et de la culture françaises de la nominée posait la question de l’intérêt réel que porte le gouvernement aux relations avec la France qui connaissent plus de bas que de hauts et qui nécessitent une personnalité capable de défendre les intérêts d’Israël face à un Quai d’Orsay traditionnellement hostile à Israël et à des médias quasi-unanimement acquis à la cause « palestinienne ». Face aux réactions « étonnées » parmi des responsables de la communauté juive de France, le ministre israélien des Affaires étrangères a attendu presque quatre mois afin de laisser « tomber la poussière au sol », et dimanche, il a fait entériner sa décision par le gouvernement, en toute discrétion.

Au-delà du cas précis de Yaël German, Yaïr Lapid se distingue par sa volonté de placer des amis de Yesh Atid ainsi que des proches familiaux à des postes importants, lui dont l’un des chevaux de bataille, lorsqu’il était chef de l’opposition, fut de pourfendre ce qu’il appelait « la politique de jobs accordés à des proches ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90