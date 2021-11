Encore un signe du retour de la « question palestinienne » au centre du jeu proche-oriental depuis les changements politiques survenus à Washington et à Jérusalem.

Lors d’une intervention télévisée à l’occasion de la « Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien », qui a lieu le 29 novembre, le roi Mohammed VI du Maroc a annoncé que son pays va agir de manière effective pour une reprise du dialogue entre Israël et l’Autorité Palestinienne. Cette date du 29 novembre n’est pas fortuite. Elle correspond à la fameuse décision des Nations-Unies de 1947 sur un partage en deux Etats de ce qui restait de la Palestine mandataire. Décision catégoriquement rejetée par tous les pays arabes.

Dans un message adressé au président du « Comité des Nations Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien », M. Cheikh Niang, le monarque chérifien a notamment dit : « Le Maroc et ses efforts, se basant sur les excellentes relations qu’il entretient avec chacune des parties et avec des acteurs internationaux concernés, va oeuvrer pour créer les conditions propices à un retour à la table des négociations (…) Nous réitérons l’appel pour que soient lancés des efforts diplomatiques intensifs et efficaces, afin de relancer les négociations entre les deux parties dans la perspective de trouver une issue favorable à la question palestinienne dans le cadre de la solution à deux États ».

En clair, le roi du Maroc souhaite une solution qui impliquerait un retrait israélien du berceau du peuple juif tout en affirmant par ailleurs que le Sahara occidental « fait partie intégrante du royaume du Maroc » et que « cette question n’est pas à négocier. »

Rappelons que le roi Mohammed VI, parmi ses nombreux titres, est également paré de celui de « président du comité Al-Quds », chargé de la « protection des lieux saints musulmans de Jérusalem ». Une responsabilité que revendiquent également la Jordanie, la Turquie, l’Arabie saoudite et l’Autorité Palestinienne…sur le lieu le plus important du peuple juif !

Photo Pixabay