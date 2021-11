Nouvelle marque d’autocensure face aux menaces arabes. Des membres des conseils municipaux des villes mixtes de Lod, Ramla, Akko, Tel Aviv-Yaffo et Maalot-Tahshi’ha ont lancé un appel aux maire de Lod et de Ramla, Yaïr Revivo et Michaël Vidal afin qu’ils interdisent les défilés de drapeaux prévus dans leur ville le dimanche 5 décembre au soir avec allumage de la 8e bougie de ‘Hanoucca.

Ces conseillers municipaux parlent de « provocation » envers la population arabe de ces villes et ils sont soutenus par des associations de gauche qui avertissent d’un « nouvel embrasement » ! Ils estiment que ces marches risquent de mettre en péril « le retour de la confiance et la lente restauration de la coexistence judéo-arabe durement mises à mal lors du mois de mai ».

A l’opposé, le comité de coordination de la douzaine d’associations qui organisent ces marches font savoir qu’elles ont pour but de rendre leur fierté aux habitants juifs de ces villes mixtes, encore très traumatisés par les événements du mois de mai et les émeutes pogromistes arabes. Il explique aussi qu’il n’y a aucune raison d’interdire des défilés de drapeaux nationaux dans un Etat souverain.

Photo Illustration