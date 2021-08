L’amateurisme et le manque de clairvoyance de Yaïr Lapid une nouvelle fois mis en évidence. Des personnalités politiques impliquées dans les relations franco-israéliennes ainsi que des dirigeants communautaires émettent de vives critiques suite à la nomination de Yaël German comme prochaine ambassadrice d’Israël en France. Ils vont jusqu’à demander à Naftali Benett et Yaïr Lapid de reconsidérer cette décision et de nommer rapidement un(e) représentant(e) francophone et qui est au fait de la culture et de la mentalités françaises, ce qui est tout de même le b.a.-ba de la diplomatie ! Des noms ont même été suggérés. L’un des arguments avancés est que les médias français sont très durs et ne donneront pas de tribune à un(e) diplomate que ne connait ni la langue ni la mentalité françaises. Preuve en est, la voix officielle d’Israël a été durant de longues années absente des plateaux de la télévision française, même dans des moments où la « hasbara » israélienne était cruciale.

Voulant trouver un poste pour une amie, Yaïr Lapid a choisi l’ambassade d’Israël à Paris pour Yaël German parce que dans son CV figure la mention « parle anglais et français ». Mais l’ancienne ministre a elle-même avoué mercredi à la radio qu’elle ne parle que très peu le français. Il serait tout de même étrange – au bas mot – que ni l’ambassadrice, ni son adjointe Ronit Ben Dor ni la conseillère politique Nili Shilo ne parlent la langue du pays dans lequel elles sont censées représenter l’Etat d’Israël !

Depuis le retour en Israël de l’ancienne ambassadrice Aliza Bin Noun fin 2019, le poste n’avait pas été pourvu et c’est Daniel Saada, bien francophone celui-ci, qui a brillamment assuré l’intérim et qui est beaucoup intervenu dans les médias, notamment lors de l’Opération « Gardiens des Murailles ».

Comme « cerise sur le gâteau », le bureau du ministre des Affaires étrangères a réagi en soulignant que… »la connaissance de la langue française n’est pas le seul critère pour occuper ce poste, ni le critère essentiel » (sic) et « qu’il est important que les responsables français sachent que Yaïr Lapid leur envoie quelqu’un qui est proche de lui et qui peut l’appeler à tout moment… ».

Encore une pierre dans le sac déjà lourd que porte celui qui est censé devenir Premier ministre dans moins de deux ans !

Photo Miriam Alster / Flash 90