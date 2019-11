Le chef du Hamas à Gaza, Yahia Sinwar, a répondu à Benny Gantz qui avait déclaré que s’il devenait Premier ministre il ne permettrait pas que les habitants du Néguev occidental vivent sous la menace permanente des roquettes.

Dans un discours, le chef terroriste a déclaré: « Si le blocus n’est pas levé nous bombarderons Tel-Aviv sans interruption durant six mois jours et nuits. Nous avons des centaines de kilomètres de tunnels souterrains, des centaines de centres opérationnels et de commandement en surface et sous terre, des milliers de missiles antiaériens de fabrication locale et des milliers d’obus de mortier. Si Israël nous attaque nous transformerons ses cités en villes-fantômes ».

Et s’adressant directement à Benny Gantz: « Si vous réussissez à accéder au pouvoir, vous maudirez le jour où vous êtes né! ».

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90