Le conseil des localités juives de Judée-Samarie choisissait lundi son nouveau président en succession de ‘Hanan’el Dorani. Après les désistements lundi matin de Shlomo Neeman (Goush Etzion) et Yohaï Dimri (Sud du mont Hevron), deux candidats restaient en lice: David Elhayani, président du conseil régional de la vallée du Jourdain depuis onze ans et Yig’al Lahav, président du conseil local de Karnei Shomron.

Yigal Lahav, soutenu notamment par Yossi Dagan, président du conseil régional de Samarie et le ministre Bertzalel Smotritch fait partie des « opposants » au sein du conseil alors que David Elhayani fait partie du courant « loyaliste » soutenu par les anciens du mouvement Amana et son secrétaire général légendaire Zeev ‘Hever dit « Zambish ».

Finalement, le vote des 25 membres s’est joué à une voix près: 13 voix pour David Elhayani contre 12 à Yigal Lahav!

Le président sortant a souhaité pleine réussite à son successeur et s’est dit convaincu qu’il arrivera à mener le conseil vers de nouveaux succès, et notamment, la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et de parties de la Judée-Samarie. David Elhayani a remercié ceux qui lui ont permis d’être élu et a accepté ce mandat « avec humilité et pleine conscience de ses futures responsabilités ». Le nouveau président a eu droit à un appel du Premier ministre Binyamin Netanyahou qui l’a félicité et lui a promis de travailler avec lui pour renforcer la présence juive en Judée-Samarie et dans la vallée du Jourdain.

David Elhayani agit depuis des années pour faire avancer le dossier de la souveraineté israélienne dans ces trois régions. Nadia Mattar, des Femmes en Vert, a félicité le nouvel élu, soulignant qu’il prend méthodiquement soin de ne pas tomber dans le piège tendu par certains de dissocier la vallée du Jourdain de la Judée-Samarie.

Après Dany Dayan, David Elhayani est le deuxième président non-observant que se choisit le conseil des localités.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90