Pour le « ministre des Affaires étrangères » de l’Union européenne, Israël est probablement une république bananière à laquelle on peut parler de haut et de qui l’ont peut « exiger ». Pour la deuxième fois en dix jours, Josep Borrel a condamné les annonces de construction dans la zone E1 qui sépare Jérusalem de Maale Adoumim ainsi que dans ce qu’il a appelé « les colonies de Guivat Hamatos et Har Homa »!!

Vendredi le diplomate espagnol a franchi un pas de plus en émettant des exigences: « Ces constructions auront pour conséquence une déconnexion entre le nord et le sud de la Rive occidentale et réduiront la continuité territoriale entre Jérusalem-Est et la Rive occidentale. L’Union européenne exige une nouvelle fois d’Israël l’arrêt des constructions dans les colonies, l’annulation des publications d’appels d’offres et l’abstention de toute action visant à faire avancer des programmes de constructions ».

Photo Piyabay