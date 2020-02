On ne peut soupçonner l’ancienne (et peut-être prochaine) députée Orit Struck (Yamina), habitante du yishouv juif de Hevron, d’être une « gauchiste »! Mais elle a réagi avec colère à ce qui s’est passé durant la nuit de jeudi à vendredi dans le quartier, lorsqu’un militant d’Otzma Yehoudit s’est mis à arracher des affiches électorales du parti Yamina qui avaient été collées trois heures auparavant. Ces affiches encourageaient les électeurs à permettre la victoire de la droite et peut-être grâce à la « loi norvégienne », faire revenir Orit Struck (10e sur la liste) à la Knesset.

Orit Struck a écrit: « Contre qui faites-vous la guerre?? Cette attitude me rappelle l’histoire de ce soldat qui a échoué aux épreuves pour être pilote de Tsahal et qui demande alors à être affecté à la DCA. Et lorsqu’on lui demande pourquoi ce choix il répond: ‘Si moi je ne peux pas voler, personne d’autre ne volera’. Vous ne serez pas là pour défendre Erets Israël, alors pour cela vous combattez ceux qui seront là pour le faire, comme si vous seuls en étiez capables?? Où est votre sens des responsabilités nationales?? »

Photo Flash 90