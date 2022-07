Cela n’étonnera personne. Le BDS ne compte pas passer sous silence, la participation d’une équipe israélienne sur le Tour de France. Le mouvement a réuni 60 organisations qui ont lancé un appel déjà avant le début de la compétition pour empêcher l’équipe Premier Tech de s’élancer sur la ligne de départ du Tour.

Parmi les arguments avancés, celui que les coureurs de l’équipe bien que n’étant pas israéliens, pour la plupart, se présentent dans la presse française comme « des ambassadeurs du pays d’Israël, qui est la base de l’équipe. On utilise le sport pour créer des liens et porter l’image du pays ». Les signataires de cet appel osent faire un parallèle avec la guerre menée par la Russie en Ukraine et estiment que le monde sportif pratique un deux poids deux mesures avec les équipes russes qui ont été exclues de nombreuses compétitions sportives depuis le début de la guerre en Ukraine.

« La présence de cette équipe aux ambitions ouvertement politiques est d’autant plus scandaleuse quand on voit que l’Union Cycliste Internationale est capable de sanctionner plusieurs équipes russes et biélorusses en raison de la politique de leurs États respectifs mais en devient incapable quand il s’agit de dénoncer la politique israélienne. Cela démontre une nouvelle fois que ce qui est en cause n’est pas la légitimité du boycott sportif mais bien les cibles qu’il combat » dénoncent dans un texte plus de 60 organisations de défense des droits des Palestiniens.

« Alors qu’Israël continue sa politique coloniale, d’apartheid et de nettoyage ethnique, nous appelons à intensifier le boycott d’Israël en tant qu’outil anticolonialiste et antiraciste solidaire de la résistance palestinienne qui se bat pour la libération de la Palestine de la mer au Jourdain. Dans ce cadre, nous appelons à boycotter l’équipe Israël Premier Tech et à multiplier les actions durant cette compétition. Les drapeaux de la Palestine doivent flotter partout afin de rappeler que nous n’acceptons pas la présence d’une équipe représentante des bourreaux du peuple palestinien« , ajoutent-ils.

La contre-attaque ne s’est pas faite attendre. Une pétition de soutien à la participation de l’équipe israélienne contre la campagne du BDS a été lancée sur Internet.

»Il est intolérable que le collectif boycott désinvestissement sanctions puissent polluer le Tour de France.

Ce collectif demande la libération de terroristes, et appelle à mettre des drapeaux palestiniens sur le parcours du Tour de France, chose qui ne doit être tolérée par l’Etat Français », dit le texte de la pétition.

Elle a été signée pour le moment par près de 1400 personnes.

Notons que les organisateurs du Tour de France ne se sont pas laissés influencés par le BDS puisque non seulement l’équipe israélienne a bien pris le départ du Tour mais elle a même déjà remporté une étape.