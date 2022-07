Le député Amihaï Chikli avait été élu sur la liste du parti Yamina. Or il avait catégoriquement refusé de voter en faveur de la formation d’une coalition avec les partis d’extrême-gauche et le parti arabe Ra’am.

Il s’était donc opposé à la ligne choisie par son parti arguant du fait qu’une telle coalition se formait en totale contradiction avec les valeurs pour lesquelles les électeurs leur avaient accordé leur suffrage.

Plusieurs mois ont passé pendant lesquels, Chikli a voté contre le budget et s’est plus d’une fois démarqué de son parti.

Après la démission d’Idit Silman au mois d’avril dernier, le chef du parti Yamina et Premier ministre, Naftali Bennett a décidé de lancer contre Chikli une procédure pour le déclarer »dissident ». Un tel statut l’empêchait, notamment, de se présenter aux prochaines sur une liste déjà existante, à moins qu’il ne démissionne de la Knesset.

Le député ne voulant pas offrir un siège à son parti qui aurait été favorable au gouvernement, a préféré subir la sanction plutôt que démissionner. Mais il ne s’est pas avoué vaincu et a fait appel de la décision devant la justice.

Entre temps, la Knesset a été dissoute et aujourd’hui avait lieu l’appel. Le député Chikli a décidé d’accepter le compromis proposé par la Cour: il retire son appel, démissionne de la Knesset et en contrepartie, il pourra se présenter sur une liste déjà existante aux prochaines élections.

Reste maintenant à savoir sur quelle liste il sera recruté. La plus forte probabilité est qu’il entre sur la liste du Likoud, puisqu’il se reconnait moins dans la Tsionout Hadatit. D’ailleurs le Likoud lui a témoigné son soutien pendant toute cette période et a même essayé de faire annuler son statut de »dissident » pendant les négociations qui ont précédé la dissolution de la Knesset.

Ce compromis donne le sourire à droite puisque l’on craignait une perte de voix si Chikli avait décidé de se présenter à la tête de son propre parti. En effet, il a toujours dit qu’il voulait continuer à servir le peuple et il avait laissé entendre qu’il voulait créer une nouvelle formation politique afin de pouvoir se présenter à la Knesset.

Le député a acquis une forte popularité à droite grâce au courage politique dont il a fait preuve dès le lendemain des dernières élections lorsqu’il a compris vers quelle direction se dirigeaient Bennett et ses colistiers. Le Likoud compte bien tirer profit du large soutien dont il bénéficie.